Il Petacciato travolge il Campomarino e va a giocarsi la finale per andare in Promozione

Con un secco 4-0 la Polis Petacciato ha sconfitto domenica pomeriggio 12 maggio il Campomarino in una delle due semifinali play off del campionato regionale di Prima categoria, girone C.

Partita dominata dall’undici di Melchiorre al Marchesi Battiloro. Subito in vantaggio con un rigore trasformato da Consiglio, i gialloneri hanno dilagato con Memma e la doppietta di Langiano. Mai in partita gli ospiti, rimasti presto in dieci uomini per una espulsione.

Questo risultato porta la formazione petacciatese in finale per l’accesso alla Promozione. Gara decisiva domenica 19 maggio a Torremaggiore, in provincia di Foggia, contro i padroni di casa che hanno superato il Sant’Angelo Limosano nell’altra semifinale.

Da segnalare che ieri sugli spalti del campo sportivo ‘Marchesi Battiloro’ di Petacciato era presente anche l’arbitro molisano Luca massimi, che di recente ha esordito in serie A. Il giovane fischietto, che a Petacciato ha molti parenti, ha seguito la gara con interesse. A lui dalla società giallonera vanno “i migliori auguri per un futuro prestigioso”.