Il Pd boccia la manovra del governo regionale: “Aumentati i costi della politica”

E’ durissima la posizione del Pd di Isernia sulla Legge di stabilità approvata dal Consiglio regionale. La segreteria dem pentra alza la voce e con una nota inviata nelle redazioni giornalistiche attacca il centrodestra.

Le prime critiche arriva sull’aumento del 40% sulle tariffe per il trasporto pubblico locale su gomma e su ferro. “Un provvedimento che scatterà dal prossimo 15 giugno, ingiusto, iniquo ed ingiustificato, va a tutto svantaggio delle fasce più deboli della popolazione colpendo pesantemente studenti, lavoratori, pendolari e persone malate che viaggiano per curarsi e che già si ritrovano a fronteggiare quotidianamente servizi inadeguati e inefficienti”.

Al tempo stesso aumentano i costi della politica: “Ad essere bocciato dal nostro Consiglio regionale, invece, è stato l’emendamento di riduzione dei costi della politica che incideva sulle indennità e sui rimborsi dei consiglieri regionali, lasciando trasparire una maggioranza più interessata, evidentemente, alla conservazione dei propri privilegi piuttosto che al benessere della nostra Regione in termini di servizi e di crescita, del resto tutto in linea con le scandalose dichiarazioni di Toma allorquando affermava che il suo stipendio da presidente era “troppo basso!”.

E’ stato approvato, inoltre, un aumento dei costi della politica con 200 mila euro destinati alla Presidenza del Consiglio Regionale che segue alla nomina di un consulente del Presidente della Giunta a Molise Acque e di un’altra recente nomina a consigliere del Presidente Toma”.

I democratici esprimono solidarietà nei confronti di Andrea Greco, oggetto dell’ormai famoso anatema del capo della Giunta. “Il Governo regionale non ha brillato in tema di sensibilità e rispetto, balzando agli onori della cronaca nazionale grazie all’infelice, per usare un eufemismo, intervento in aula del Presidente Toma all’indirizzo del consigliere Andrea Greco, a lui oggi va la nostra solidarietà per il vergognoso attacco subito.

Tutto ciò dimostra, qualora vi fosse ancora qualche dubbio, l’inadeguatezza politica del Presidente, incurante del rispetto delle regole di condotta sul piano istituzionale ed etico, recentemente “bocciato” nel merito anche dal Tavolo ministeriale del MEF e del Ministero della salute sui conti della Sanità regionale”.

Nella manovra invece non si incide, a detta del Pd, sul lavoro (“vera emergenza del Molise”), sui trasporti, sulla sanità, sull’ambiente e sul sociale. Insomma, “il Governo regionale si è dimostrato assente e incapace di dare risposte adeguate ed efficaci sul piano politico e programmatico.

Al peggio non c’è mai fine con la complice approvazione della maggioranza tutta, compresi i consiglieri e gli assessori regionali della nostra Provincia di Isernia, tutti silenti ed accondiscendenti”.

Il Pd isernino lancia un appello alla mobilitazione per esprimere in piazza “il proprio dissenso rispetto a questa “manovra” così distante rispetto ai bisogni reali del nostro territorio”.