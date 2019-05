Pino Gallo, per 5 anni al vertice del settore Urbanistica, da sempre un campo minato sul quale si sono giocate le sorti delle Amministrazioni termolesi, spiega dal cantiere di via Pertini dove sono iniziati i lavori per il palazzetto dedicato a boxe, danza, scherma, ginnastica, l’approccio che l’Amministrazione comunale ha avuto verso le ditte di costruzioni.

“E’ stato un approccio differente dal solito e da quello che si è sempre fatto a Termoli – chiarisce Gallo – che fa bene alla città perché restituisce opere utili, come la rotonda di piazza del Papa, la riqualificazione del Terzo Corso e questa tensostruttura, frutto di un accordo con alcune ditte che oltre a pagare gli oneri di urbanizzazione danno qualcosa alla popolazione, un’opera compensativa in cambio della possibilità di costruire e vendere”. Si tratta di opere, spiega ancora Gallo in questa videointervista, che “non costano un euro all’Amministrazione”.