Il Museo Sannitico chiuso per lavori, riaprirà il 18 maggio

Il Museo Sannitico di Campobasso resterà chiuso al pubblico fino a venerdì 17 maggio per permettere il montaggio del ponteggio nel cortile. A renderlo noto il direttore Leandro Ventura. La ditta incaricata di effettuare l’intervento creerà un corridoio nel cortile che permetterà il passaggio in sicurezza dei visitatori e del personale in modo da aprire di nuovo al pubblico l’edificio sabato 18 maggio.

(foto pagina Fb Polo Museale del Molise)