Il maltempo rovina la festa di S. Pardo. Annullato pure il concerto di Bennato

La pioggia battente ha creato difficoltà anche alla tradizionale sfilata dei carri. Visto che il maltempo non ha concesso l’attesa tregua, il Comune ha deciso di annullare anche gli eventi che questa sera avrebbero concluso in festeggiamenti in onore di San Pardo: non si terrà più il concerto di Eugenio Bennato, il cantautore e musicista napoletano che si sarebbe dovuto esibire sul palco domenica 26 maggio alle 22.30 in piazza Duomo. Tutto rinviato a data da destinarsi, come comunicato dal Comune nel pomeriggio.