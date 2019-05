Su buona parte della penisola continua la fase di maltempo a tratti anche piuttosto intensa. La nuova settimana non vedrà la tanto desiderata svolta estiva con il mediterraneo ancora alle prese con la formazione di basse pressioni e conseguenti precipitazioni

INIZIO SETTIMANA: il maltempo previsto tra lunedì e mercoledì deriva da due basse pressioni di differente natura: nelle giornate di lunedì e martedì piogge e temporali si concentreranno al Centro e sulle Isole Maggiori per via di una vasta depressione mediterranea in approfondimento da nord; nella giornata di mercoledì, invece, una fase meteo temporalesca è prevista per il Nord Italia, piuttosto rapida ma con possibilità di fenomeni anche intensi.

EVOLUZIONE METEO PER OGGI IN ITALIA: il vortice di bassa pressione si trasferirà sul Tirreno meridionale determinando tempo perturbato su gran parte del Paese. Le piogge più intense sono previste sulla Lombardia, sulle regioni nord-orientali, sulle regioni centrali tirreniche; possibili rovesci e temporali anche al Sud e sulla Sicilia. Temperature senza grandi variazioni. Venti in prevalenza di moderata intensità con qualche rinforzo sulla Calabria e sull’alto Ionio.

Previsioni per il Molise in dettaglio:

Lunedì: giornata caratterizzata da diffuso maltempo sia al mattino che nel pomeriggio. Tutto il territorio regionale sarà interessato da precipitazioni sparse che, localmente, potrebbero anche risultare a carattere temporalesco lungo le aree costiere tra il pomeriggio e la sera. Ventilazione da debole a moderata di prevalente origine sciroccale più evidente lungo la costa. Temperature stazionarie. Mare da poco mosso a mosso.

Martedì: prima parte del giorno con alte possibilità di rovesci sul Molise interno centrale ed occidentale. Sulla costa, cielo parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio, ad iniziare dalla provincia di Isernia, tendenza a miglioramento. In serata cessano i fenomeni anche nell’interno. Sulla costa, non si esclude qualche debole ed isolato piovasco pomeridiano. Ventilazione moderata sud-occidentale. Temperature in lieve aumento. Mare mosso.

Mercoledì: al mattino, cielo poco nuvoloso. Nel pomeriggio, ma soprattutto in serata, è atteso un nuovo aumento della copertura nuvolosa che nel corso della notte si farà via via più compatta. Venti forti da sud-ovest. Temperature in aumento. Mare poco mosso ma con moto ondoso in aumento.