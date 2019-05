Il caso della scheda precompilata a Termoli in nazionale: ne parla anche il giornale di Mentana

Open, il giornale online fondato da Enrico Mentana, racconta il caso della scheda segnata nella quale si è imbattua una elettrice di Termoli questa mattina durante le operazioni di voto. Vicenda riportata da Primonumero.it, che Open cita (grazie per la correttezza, ben diversa dal comportamento di alcuni giornali molisani, dove vige il copia/incolla in chiave provinciale) e che in queste ore è affidata alla Digos, che ha riferito come elevata la probabilità che si tratti di un errore umano, attribuibile a una distrazione da parte di presidente di seggio e scrutatori.

La giovane elettrice che ha raccontato quanto accaduto, e cioè di aver trovato la scheda delle Europee contrassegnata con la croce sul simbolo Lega e il nome di un candidato, è stata ascoltata dalla polizia, come pure il presidente di seggio e gli altri presenti. Al momento non si segnalano altri episodi simili ed è quindi probabile che si tratti di un errore umano, sebbene ci sia una discordanza tra quanto riferito dal presidente di seggio e dalla cittadina. Il primo ha dichiarato alla Digos che l’elettrice non ha voluto far registrare il suo nome nel verbale del seggio. Lei invece ha sostenuto che nessuno le ha chiesto di firmare nè sottoscrivere nulla, e pertanto è andata via ignara della possibilità di mettere a verbale l’episodio.

la prova determinante si avrà comunque solo a spoglio ultimato, quando si saprà se il numero di schede scrutinate è inferiore di uno al numero dei votanti alle Europee. In questo caso l’ipotesi dell’errore umano sarà confermata ulteriormente.