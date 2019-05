Il capo della polizia inaugura la nuova sala ascolto per minori e donne vittime di reato

E’ ufficiale: domani, 29 maggio, alle ore 10 e 30 in Questura, a Campobasso, arriverà il capo della Polizia Franco Gabrielli. Il direttore generale della pubblica sicurezza farà tappa nel capoluogo per l’inaugurazione della sala ascolto/incidenti probatori per minori e donne vittime di reato che sarà aperta negli uffici della Squadra Mobile, al piano terra dell’edificio di via Tiberio.

La sala costituisce un esempio unico in Molise: verrà, infatti, utilizzata anche per le esigenze dell’autorità giudiziaria e delle altre forze di polizia. Interessata da lavori recenti di ristrutturazione, la sala è stata realizzata grazie al supporto dei competenti uffici del dipartimento della pubblica sicurezza, che hanno consentito di dotare l’ambiente di sofisticate apparecchiature tecnologiche. Anche il Lions Club di Campobasso ha finanziato l’ammodernamento della sala e fornito nuovi arredi.