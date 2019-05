I piccoli alunni di Pantano Basso a lezione di robotica con gli studenti del Majorana

Nell’anno scolastico che sta per concludersi è stato svolto il corso di Robotica Educativa, un modulo PON che ha visto coinvolto gli alunni di tutte le sezioni della scuola di infanzia di Pantano Basso. Il modulo nasce da un’esperienza di robotica educativa, ormai pluriennale che viene svolta all’interno della scuola di Pantano Basso. Il corso ha posto le basi per lo sviluppo di competenze di base quali il pensiero computazionale e l’apprendimento cooperativo, soprattutto partendo dall’esperienza e dall’osservazione.

I bimbi sono stati guidati, supportati dai tutor Antonio D’Onofrio e Tonia Aloia, nell’apprendere gli elementi essenziali della programmazione grazie all’uso del kit BLUE BOT. Lo straordinario supporto di tutte le insegnanti di Pantano Basso Antonina Masciotta, Giovanna di Tommaso, Sara Cannavino, Marilena Cappella, Maria Teresa Pasquale ha permesso la creazione di un ambiente fortemente inclusivo dove ogni alunno ha potuto esprimersi liberamente.

In collaborazione con il modulo di Arte-Espressione Creativa, è stato realizzato un plastico rappresentante tutti i monumenti del centro storico di Termoli in 3D, spazio utilizzato per la programmazione di percorsi virtuali all’interno del centro storico.

Infine l’esperienza è terminata con un singolare incontro tra gli alunni del Istituto superiore Majorana e i piccoli “tecnici” dell’infanzia di Pantano Basso. Gli alunni hanno potuto sperimentare e osservare come viene costruito un robot all’interno dei Laboratori dell’indirizzo di Elettronica, grazie al contributo del professor Chiarelli, e infine si sono divertiti nell’osservare la programmazione del robot NAO all’interno dei laboratori dell’indirizzo di Informatica in collaborazione col professor Rulli. La giornata si è conclusa con l’interazione tra gli alunni e il robot NAO, con il quale hanno potuto dialogare, giocare a girotondo e a carte.

L’entusiasmo degli alunni e la riuscita del progetto sono stati resi possibili grazie all’incontro tra docenti di diverso ordine e esperienze differenti, ma con in comune la passione e il voler porre al centro dell’attenzione il destino dei propri alunni.