I cavalieri di San Michele stregati dal Molise: “Natura e uomini che raccontano una terra meravigliosa”

Sono arrivati in Molise i cavalieri che, in diverse tappe differite in 5 anni, svolgeranno una missione d’altri tempi: portare una statua di San Michele Arcangelo da Monte Sant’Angelo a Mont Saint MIchel, in Normandia: oltre 2983 chilometri!

Il “lungo e grande viaggio dell’Arcangelo” organizzato per cementare il legame religioso, storico e delle tradizioni tra i due Santuari di Monte Sant’Angelo e Mont Saint Michel, ha già lasciato le latitudini pugliesi, sconfinando ieri sui verdi tratturi molisani.

Per diversi chilometri la carovana, composta da 21 persone, ha percorso il tratturo Celano-Foggia, stesso tracciato della transumanza molisana. Spettacolare l’arrivo in Molise, in agro di Santa Croce di Magliano (foto).

Dopo la sosta alla chiesa di Sant’Elena, passaggio lento nel territorio di Colletorto, in direzione Castelbottaccio. Mentre domani si proseguirà alla volta di Bagnoli del Trigno, dove si concluderà la prima parte del viaggio.

I resistenti cavalieri dell’Arcangelo sono rimasti folgorati dal paesaggio e dai tratturi molisani. Ecco cosa ha scritto ieri sera il capogruppo, Mario Paoli, riferendosi al Molise: “I cavalieri del grande viaggio dell’Arcangelo” trovano un ambiente ospitale, una natura rigogliosa, ma soprattutto trovano uomini che raccontano un territorio meraviglioso”. Parole belle che testimoniano una volta di più la vocazione dei molisani all’accoglienza e le potenzialità del turismo rurale… aspettando la transumanza 2019.