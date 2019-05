Er nostro po’ restà

Tormentone su la bocca de tutti:

“E famola ripartire sta città!”

Lo dicono pure li farabrutti,

ma nartro poco nù se po sta qua?

Innestamola si no da più frutti,

magari su l’arbero podestà!

No, so frutti de mare e madreperle,

ma a noi ce pijano soltanto a sberle.

Andri250519 Parafrasi = chi non lo conosce a Trilussa, poveracci solo li burini nù l’hanno mica studiato. A me, quanno je telefono pe na consulenza, er poeta romano me sputa, bontà sua, sempre quarche sentenza. Mentre Carlo Alberto Sallustri parla, io prendo appunti e je dico de annà piano co le parole, ma lui s’encazza mannannome ar quer paese: “Ma a ‘ndò sta Termoli, a la fine der monno, io nù ce so mai stato! E cor vernacolo vostro chi ce capisce è bravo!”

Io nù je do torto, ma quanno via internet je manno le fritture de paranza, croccanti e pure bollenti, er poeta nu se pela manco la lingua. Per ricompensarlo dell’aiuto che mi da, non vuole li sordi ma preferisce er pesce, se magna pure le spine ma manco s’engozza. Ar cospetto de cotanta maestria e saggezza, me posso sta solo zitto.

Lo strambotto, otto versi endecasillabi, ha il seguente schema metrico: ABABABCC.

In questa poesia è stato lui a consigliarmi er titolo migliore; io prime di questo definitivo avevo optato per: Er nostro podestà. Lui, sbattendo le parole sulla chat, m’ha detto de posizionà er primo cittadino nel sesto verso e di rendere più equivoco e allegorico er titolo! Aò, ma sti cacchi de grandi poeti c’hanno sempre raggione! Ma nu finisce qua, quanno gli ho detto di non voler pubblicare la poesia su Primonumero, ha fatto na scenata peggio de quella de prima: “Andri mo te torgo l’amicizia e se vengo là, sta attento, te torco pure er collo come a na gallina”

Io faccio sempre tesoro de li consigli de chi è mejo de me, solo per questo sto de nuovo on line sur sito de li numeri primi, in perfetta solitudine.