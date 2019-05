Mentre pedanti,

voglio prenderti in Giro

standoti a ruota.

Andri170519 Parafrasi = diversi lettori di Primonumero, e lo han fatto anche di persona venendo in negozio, preferiscono che completi la poesia con la spiegazione; lo faccio volentieri. La presente poesia, in tema ciclistico e girino, è un haiku, necessariamente composto da 5-7-5 sillabe. Pedanti non è l’aggettivo che si trova sul dizionario, ma la seconda persona del verbo pedantare coniugato al presente indicativo, e richiama il verbo pedalare. Precisata questa licenza poetica, passo al contenuto, ironico, delle parole. Prendo in Giro, canzono coloro che sui social si dimostrano assai pedanti. Questa umanità, depositaria di verità politiche e culturali, è ovviamente davanti a tutti noi mortali che, tenacemente, riusciamo a tenere la loro ruota, a stargli dietro. Si sa però che, in prossimità dell’arrivo, chi è stato dietro ha consumato meno energie ed ha più probabilità di vittoria. Costruita la catena, come quella della bicicletta, usando la lettera “t”: mentre, pedanti, prenderti, standoti, ruota.