Eroica in rosa.

Al Giro della Mamma,

lei sui pedali.

Andri110519 Parafrasi = ai novizi della penna, ai pivelli della scrittura lascio le ovvietà, le banalità meglio evitarle. In 5,7 e 5 sillabe, l’augurio per le mamme si fonde con il Giro d’Italia. L’Eroica è una corsa storica, per uomini e donne, che si svolge annualmente in Toscana, sulle strade bianche più belle e scenografiche del mondo; suggestivi l’abbigliamento ed anche le biciclette d’epoca. Ogni mamma, anche se anziana o malandata, è sempre sui pedali per tirarci la volata, quotidianamente.