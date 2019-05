Al via la prima edizione del concorso ‘Guglionesi in fiore’. Con il patrocinio del Comune di Guglionesi, il Comitato “Guglionesi in fiore” promuove infatti la prima edizione del concorso che intende donare bellezza al paese. L’iniziativa ha tra i suoi obiettivi la promozione e l’educazione al bello, incentivando e valorizzando l’immagine del paese. In palio per i vincitori premi in denaro.

Il regolamento dell’iniziativa e la scheda d’iscrizione (da inviare o recapitare agli organizzatori entro il 30 maggio) sono disponibili sulla pagina Facebook “Guglionesi in fiore”.

Per informazioni contattare “La Casa delle nuvole” di Michela Bellocchio, email licia.lemme@live.it