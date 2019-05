Ottimi risultati ai giochi della Chimica per gli studenti dell’Istituto Alfano. Alle premiazioni della Fase regionale dei Giochi della Chimica 2019, tenutasi il 15 maggio nell’Aula Magna della Sede universitaria di Pesche, in provincia di Isernia, si è svolta la cerimonia che ha assegnato i meritati riconoscimenti agli studenti del Liceo termolese: nella Classe di Concorso A secondo posto assoluto per Nicola Candigliota; nella Classe di Concorso B al primo posto Sara Di Siena (che rappresenterà il Molise alla fase nazionale) e al secondo posto Roberto Pio Moscarella.

Nelle graduatorie per Istituto, l’Istituto Alfano è terzo nella classe di concorso A e primo nella classe di concorso B. Altri alunni che si sono distinti nelle rispettive graduatorie sono: Sara D’Inzeo (6°), Manuel Petti (12°), Nicolò Potalivo (15°), Niccolò Tricarico (16°), Giulia Travaglini (23°); Alessio Bracuti (9°), Cristian Severo (12°), Luigi Sebastiani (15°), Nicola Pio Casiglio (16°) e Christian Luisi (17°).

«Un plauso ai nostri ragazzi, che ancora una volta primeggiano nelle competizioni studentesche delle varie discipline – ha dichiarato la Dirigente scolastica Concetta Rita Niro – ed un ringraziamento particolare ai loro insegnanti, Anna Tutolo, Giuseppe Colasurdo, Giulia Spinosa, che li preparano e li supportano nel loro percorso di studio. Anche la recente visita del Nucleo Esterno di Valutazione del MIUR nella nostra scuola conferma che i nostri docenti, preparati, competenti, empatici, esperti, sono la grande risorsa a servizio delle nuove generazioni».