Gli Italiani e le scommesse sportive: sempre più apprezzate quelle online

Uno dei passatempi preferiti dagli abitanti dello stivale sono le scommesse sportive. Del resto, se effettuata in maniera responsabile e senza troppi eccessi, questa pratica permette di divertirsi e di arrotondare. La maggior parte, tuttavia, lo fa più per passione e per poter provare sensazioni forti.

In passato c’era la famosa “schedina”, mentre oggi sta prendendo piede il betting, che propone continue novità, sempre più entusiasmanti e coinvolgenti. Dopotutto, oggigiorno scommettere è diventato estremamente semplice, grazie ai numerosi siti specializzati, che permettono di rimanere comodamente a casa e di fare tutto con un semplice click, senza correre rischi ed usufruendo di incredibili vantaggi.

Di fatto, è possibile scegliere la tecnica da utilizzare, ossia se scommettere sul risultato finale, sul singolo giocatore e così via, ma anche seguite tantissimi sport e competizioni differenti: dai tradizionali campionati di calcio di serie A, agli sport minori ed alle competizioni internazionali. Bisogna, fare, però attenzione a scegliere il better giusto, in modo da non andare in contro a spiacevoli sorprese.

In che cosa consiste una scommessa sportiva?

Di fatto, la scommessa sportiva è un gioco d’azzardo e consiste nel fare un pronostico sull’esito di un evento. Il funzionamento è piuttosto semplice: se la previsione è errata, la somma di denaro investita viene persa, mentre se risulta esatta, si vince una determinata cifra. Importante è la figura del Bookmaker, che è colui che gestisce le scommesse e che si occupa di versare le vincite o di ritirare il denaro in caso di perdita.

Di norma, è autorizzato dagli organi competenti e deve attenersi ad alcune regole stabilite dall’AAMS, l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che esercita un’importante funzione di controllo e di vigilanza. Prima di giocare è importante analizzare l’evento sportivo e cercare di capire quali risultati sia meglio tenere in considerazione. Negli ultimi anni i siti dedicati al betting sono aumentati considerevolmente, proponendo bonus per le scommesse sportive sempre più interessanti.

Molto allettanti sono i bonus di benvenuto senza deposito, che permettono di piazzare la prima giocata, senza intaccare il patrimonio personale. Inoltre, i giocatori fedeli sono spesso premiati con bonus settimanali. Il noto portale AuraWeb spiega nel dettaglio come funziona il bonus Snai, che è uno dei più vantaggiosi tra quelli disponibili.

La nascita e lo sviluppo delle scommesse online

Negli ultimi anni, le scommesse online sono diventate sempre più popolari, soprattutto grazie ad un continuo miglioramento delle piattaforme dedicate al gioco d’azzardo ed alla crescente sicurezza degli account. Di fatto, il gioco d’azzardo virtuale ha avuto inizio nel 1994, quando nello stato di Antigua e Barbuda è stata approvata una legge che consentiva una certa liberalizzazione del mercato in generale, tra cui anche le scommesse online.

Tuttavia, all’inizio i metodi rudimentali rendevano l’esperienza poco piacevole, rispetto a quella tradizionale. Pian piano, però, si è raggiunta un’elevata efficienza, che consente di scommettere in totale sicurezza e di provare incredibili sensazioni. Tuttavia, ciò che ha portato gli utenti sempre più verso questa forma di intrattenimento è la facilità di attuazione delle scommesse, dovuta al crescente sviluppo delle tecnologia.