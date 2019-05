Giallo nella notte: a spoglio finito si delinea il ballottaggio tra D’Alessandro e Battista. Rivolta di M5S

Il colpo di scena alle 3 di notte, quando sul sito della Prefettura e del Ministero dell’Interno appaiono i dati ufficiali di tutte le 56 sezioni scrutinate a Campobasso: a giocarsi l’ultima chance al ballottaggio con la candidata del centrodestra Maria Domenica D’Alessandro è Antonio Battista (Pd), non Roberto Gravina (M5S).

In base ai risultati ufficiali, infatti, il primo cittadino uscente è al secondo posto con il 23,87% delle preferenze (pari a 6886 voti), mentre Roberto Gravina lo seguirebbe con il 22,83% (pari a 6586 voti).

La candidata del centrodestra invece si ferma al 48,06% dei voti (13.864).

Scenario dunque completamente cambiato a distanza di circa tre ore dalla conferenza stampa del primo cittadino uscente che aveva annunciato la sconfitta e aveva anche telefonato a Roberto Gravina per congratularsi. Invece nel quartier generale del Movimento 5 Stelle i pentastellati avevano già festeggiato per l’importante risultato ottenuto dal loro candidato sindaco.

E quando alle 3 di notte sul sito del Ministero dell’Interno viene ufficializzato il responso delle 56 sezioni scrutinate, la notte elettorale diventa un incubo per Gravina e i suoi. I ‘grillini’ campobassani, mentre ‘schiumano’ di rabbia, raggiungono palazzo San Giorgio per protestare per un presunto errore di attribuzione delle preferenze che li penalizza. In pratica, il voto disgiunto riportato nei verbali delle varie sezioni elettorali non sarebbe stato riportato negli atti trasmessi dal Comune alla Prefettura. Preferenze dunque non assegnate a Gravina e che non gli avrebbero consentito il sorpasso su Battista.

Sono momenti ad alta tensione. In Municipio arrivano anche i rappresentanti delle liste del centrosinistra, oltre che il sindaco uscente per capire cosa stia succedendo. Ci sono anche gli uomini della Digos di Campobasso.

Verso le 4 di notte, all’interno dell’ufficio elettorale del Comune e alla presenza degli esponenti del Movimento 5 Stelle, iniziano le verifiche.

Di sicuro un caso che farà parlare, un unicum in tutta Italia e che mette in evidenza l’inadeguatezza di una parte della macchina amministrativa (presidenti di seggio compresi).