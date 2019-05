Gennaro Sosto confermato direttore generale dell’Asrem per altri due anni

Toma aveva annunciato che sulle sorti a proposito dell’eventuale riconferma di Gennaro Sosto come direttore generale dell’Asrem, avrebbe riunito la giunta il due maggio. Cioè oggi. E così ha fatto.

Il 30 aprile è stato l’ultimo giorno di lavoro del manager della sanità che ovviamente prima dei saluti al governatore ha ceduto il carteggio di quanto fatto finora e di quanto è programmato per il futuro.

La giunta a fronte di una serie di ragionamenti basati proprio su quanto fatto per la sanità e quanto è programmato per il prossimo futuro, ha ratificato la proroga a Gennaro Sosto per altri due anni.

Resterà in carica per un altro biennio grazie agli esiti ottenuti nella gestione del piano di rientro e alle risultanze emerse dall’ultimo tavolo tecnico presso il Ministero della Salute e quello dell’Economia.

“Sono del parere che l’ingegnere Sosto ha operato bene in una situazione complessa – aveva già riferito nei giorni scorsi il governatore lasciando intendere quale fosse la sua indicazione da condividere con il resto dell’esecutivo – Lo stimo personalmente e professionalmente e fosse per me la proroga già ci sarebbe già stata, è ovvio però che certe scelte vanno condivise nel pieno rispetto degli organi della Regione”. E così è stato. Sosto resta: per almeno altri due anni.