Gara 1 a senso unico, la Virtus Assisi domina l’Airino

Netta sconfitta per l’Italiangas Airino Termoli in gara 1 dei quarti di finale dei play off promozione della serie C Silver, raggruppamento Umbria-Marche-Abruzzo-Molise. Il quintetto allenato da Massimo Di Lembo è stato superato per 95-59 dalla Virtus Assisi in terra umbra.

Gara equilibrata soltanto nei primi due periodi, coi termolesi che a fatica sono riusciti a rimanere a contatto nel punteggio. Nella ripresa invece i padroni di casa hanno dominato, prendendo il largo nel terzo periodo e consolidando l’ampio margine negli ultimi dieci minuti.

Gara 2 dei quarti di finale si giocherà mercoledì prossimo 8 maggio al PalaSabetta di Termoli. In caso di vittoria dell’Airino si disputerà gara 3 ad Assisi sabato 11 maggio, mentre qualora dovesse vincere di nuovo la Virtus, gli umbri si qualificheranno alle semifinali e i termolesi saranno eliminati.

Serie C Silver _ semifinale gara 1

Virtus Assisi – Italiangas 95-59

Parziali: 29-17, 49-38, 70-49

Arbitri: Martini e Marianetti

Italiangas: Marinaro 12, Tedeschi, Pascucci, Mirando 5, Dmitrovic 15, Lentinio, Suriano 12, Leonzio 5, Pasquale 2, Ponsanesi 4, Colasurdo 4 Allenatore Di Lembo M.

Ass. Allen. Di Lembo G.

Assisi: Santantonio 2, Metalla 18, Meccoli 4, Orlando 19, Casettari 16, Provvidenza 7, Trinchelli 3, Capezzali 18, Ferri 4, Ciancabilla 2, Massetti 2.

Coach: Piazza

Ass. Coach: Gambelunghe

Note: totale falli Italiangas 24 (di cui antisportivo a Leonzio e tecnico a coach Di Lembo), totale falli Assisi 17

(foto da pagina Facebook Airino basket)