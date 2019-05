Gaffe di Forza Italia: nella lista sbagliato il cognome di un’aspirante consigliera comunale

Inizia quasi ad essere un ‘classico’ delle elezioni campobassane: l’errore nelle liste in corsa. Nel 2014 fece piuttosto scalpore il caso di Enza Iannetta, diventata ‘Enzo’ e in corsa nella lista dell’Italia dei Valori a sostegno di Antonio Battista. La candidata, componente di una famiglia proprietaria in città di una avviata attività di pasticceria, non fece ricorso. Poi qualche mese dopo venne designata nel consiglio di amministrazione della Sea Servizi e Ambiente spa dallo stesso primo cittadino. E la nomina fece discutere perchè, per molti, era una sorta di ‘premio di consolazione’: il ricorso avrebbe potuto mandare a monte il risultato elettorale di quelle Amministrative vinte dal sindaco Pd per pochi voti di scarto rispetto all’avversario del Movimento 5 Stelle Roberto Gravina.

Cinque anni più tardi un altro errore, sempre ai danni di una candidata ma in corsa per lo schieramento di centrodestra che sostiene Maria Domenica D’Alessandro: parliamo di Mara Vasciarelli, aspirante consigliera di Forza Italia. Lo scorso 27 aprile la lista e il resto della documentazione vennero consegnati da Maurizio Tiberio, consigliere economico del governatore Donato Toma.

Mara Vasciarelli compare negli elenchi elettorali con il nome di Mara Vascitelli. L’errore probabilmente in questo caso è più veniale, ma potrebbe comunque penalizzare la giovane candidata. A meno che, in caso di vittoria elettorale, il centrodestra non decida di ‘ricompensarla’ come successo nel 2014.