Futsal Montenero U17 superata 6-4 dal Fuorigrotta, ma i molisani possono rimontare al ritorno

La squadra under 17 della Futsal Montenero ha perso per 6-4 ieri domenica 12 maggio nella gara d’andata dello spareggio per la final eight di calcio a cinque contro il Fuorigrotta.

La compagine di Montenero ben allenata dal duo Bonifati-Sacchetti non ha avuto nessun timore reverenziale contro una compagine di caratura più tecnica e con coraggio è anche andata in vantaggio con il solito Tony Benedetto. La squadra è partita dunque con il piglio giusto, ma la tecnica del Fuorigrotta ha subito pareggiato nonostante il sontuoso Monteodorisio.

Subito dopo Francesco D`Aulerio ha insaccato la sfera sotto la traversa con una magistrale punizione dal limite. Ma i locali hanno acciuffato di nuovo il pari. Il portiere montenerese Biagio Monteodorisio era in grande giornata e ha meritato la palma del migliore in campo.

Nel secondo tempo il Fuorigrotta ha ribaltato la gara portandosi in vantaggio con una bella triangolazione, subito gli ospiti si sono rifatti sotto, ma solo il palo ha negato a Sacchi la gioia del gol, e sul ribaltamento di fronte, i campani hanno allungato di 2 reti, intervallati da parate mostruose del numero 1 molisano.

Una bella azione corale si è concretizzata poi con un calcio di rigore trasformato da D`Aulerio per il momentaneo 4-3 a favore dei napoletani. Partita aperta con tante azioni da ambo le parti, brave tutte e due le compagini. Poco dopo però ecco il quinto gol campano e la rete di Mario Sacchi (bel pallonetto) per il quarto gol della Futsal Montenero.

Quindi a 2 minuti dal termine una terribile fucilata dal limite ha portato la gara sul 6-4 a favore del Fuorigrotta, risultato che rimarrà invariato fino al triplice fischio finale. La Futsal Montenero ha avuto il merito di stare sempre in partita contro avversari di caratura tecnica superiore (ricordiamo che hanno degli argentini in collegio) ma la voglia era tanta e ora testa alla gara di ritorno in casa, con la speranza che la spinta del pubblico riesca a ribaltare il risultato per arrivare alle Final Eight a Cesena.

“In terra campana i nostri ragazzi sono usciti a testa alta dal campo, e questo lo si deve al lavoro di tutta la società. Un elogio particolare al Presidente Carlo Argentieri che ci mette passione, voglia, desiderio di far crescere il movimento a Montenero, insieme al Direttore tecnico Gatta che ha portato la prima squadra in semifinale nel torneo di C1. Un plauso a tutti, ma ora c’è bisogno di tutti i tifosi a sostegno al palazzetto domenica 19 maggio, per tifare questa squadra composta da tutti ragazzi di Montenero” il commento della società.