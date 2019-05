Furto di energia elettrica, due persone denunciate. Nei guai 58enne ubriaco al volante

Due persone sono state denunciate dai carabinieri della stazione di Lucito per furto di energia elettrica. È uno degli interventi di maggiore rilievo di una articolata attività di prevenzione e repressione da parte della Compagnia dei Carabinieri di Larino.

Da segnalare anche che i militari della Stazione Carabinieri di Santa Croce di Magliano hanno scoperto una discarica su suolo pubblico segnalandola al Sindaco per i provvedimenti di competenza.

Inoltre i Carabinieri della Stazione di Casacalenda hanno denunciato un 58enne per guida in stato di ebbrezza alcoolica, che era stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico pari a 1,79 grammi per litro di sangue.

Sono state controllate complessivamente 624 auto con 15 multe per infrazioni del Codice della Strada.