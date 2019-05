Furti nei garage e nelle chiese, preso anche il ladro fuggitivo

Lo cercavano dall’8 maggio scorso, giorno in cui la polizia aveva notificato a Devis Amoroso, 20 anni, di Campobasso e a Nicolas Bellavia, coetaneo del primo, l’ordinanza degli arresti domiciliari emessa dal Gip Veronica D’Agnone.

Se da quel giorno Amoroso è ristretto nella sua abitazione di via Quircio, Bellavia invece aveva fatto perdere le sue tracce rimanendo in Sicilia, ad Agrigento, terra d’origine della famiglia che in Molise era stata già arrestata, dalla squadra mobile in operazione “Cannoli siciliani”.

A quasi venti giorni di assenza, senza alcun rientro da parte dell’indagato, rendendosi ufficialmente latitante rispetto ad un provvedimento di arresto emesso dall’autorità giudiziaria, gli uomini della Mobile di via Tiberio si sono imbarcati alla volta della Sicilia per andarlo a riprendere.

Così è stato. Lo hanno beccato ad Agrigento, appunto, e dalle scorse ore anche lui è rinchiuso in regime di arresti domiciliari nella sua casa di via Quircio a Campobasso.

Devis Amoroso e Nicolas Bellavia sono gli autori di diversi furti commessi in alcuni garage delle abitazioni di Campobasso ma non solo quelli. Avevano colpito anche in alcune chiese ed esercizi commerciali del capoluogo.

Rubavano biciclette, attrezzi da lavoro, apparecchiature elettroniche, telefonini che poi rivendevano per guadagnare pochi spiccioli da reinvestire nell’acquisto di sostanze stupefacenti.