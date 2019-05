Tre comignoli distrutti in uno stabile di via delle Orchidee a Termoli dove oggi, lunedì 27 maggio, sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento della città adriatica.

Intorno alle 13.30 i pompieri sono stati chiamati per un intervento dopo il forte temporale che si è abbattuto sulla città adriatica e per mettere in sicurezza la struttura colpita durante il maltempo da un fulmine. Prima di tutto gli uomini del 115 hanno tranquillizzato gli inquilini dello stabile spaventati dai rumori e dall’acquazzone. Poi hanno lavorato per mettere in sicurezza tutta l’area interessata, eliminando tutte le parti pericolanti ed instabili. Alla fine dell’intervento hanno anche posizionato un telo impermeabile, per evitare infiltrazioni d’acqua dovuta alla pioggia, telo che resterà fino alla riparazione dei danni.