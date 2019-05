Forte vento sul Basso Molise, crolla un ramo su corso Umberto I

Il forte vento di questa mattina, giovedì 9 maggio, ha provocato qualche disagio a Termoli, con alberi pericolanti e un ramo spezzato in corso Umberto I, nel bel mezzo del traffico del centro città.

Il ramo è infatti finito fra le auto parcheggiate, per fortuna senza colpirne nessuna e senza provocare grossi problemi. I vigili del fuoco sono intervenuti invece in via Montecarlo per un ramo pericolante.

Le raffiche di queste ore hanno toccato addirittura gli 80 chilometri orari, mentre il cielo nuvoloso e l’aria non certo calda, costringono le persone a indossare ancora indumenti pesanti e giubbotti, in un periodo dell’anno in cui solitamente ci si iniziava a preparare per la stagione balneare.