Il riparto del Fondo sanitario al centro della riunione della Conferenza delle Regioni che si è svolta ieri – 30 maggio – a Roma. Per il Molise c’è una bella novità: l’accordo prevede un sostanzioso finanziamento, in totale sul piatto ci sono 112,5 miliardi di euro. E una buona fetta è destinata al Molise. “Ci spettano 579 milioni di euro e, considerando il criterio delle quote d’accesso, va bene per il Molise”, l’annuncio del governatore Donato Toma che ha partecipato al vertice nella capitale e che alla fine del summit è stato intercettato dai giornalisti presenti.

Il capo della giunta regionale non si è sbilanciato sull’utilizzo dei fondi, anche perchè l’intesa dovrà essere messa nero su bianco il prossimo 6 giugno dal momento che le Province autonome di Trento e Bolzano hanno chiesto “un’ulteriore riflessione”.

“Sulle cifre – ha aggiunto – c’è intesa tra i presidenti delle Regioni”. Ma “abbiamo un dettaglio più che altro di principio posto dalle province autonome, però penso proprio che si troverà una soluzione per la prossima settimana”.