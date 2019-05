Qualche giorno di caldo e finalmente stamattina i primi tuffi in mare. Complice lo sciopero per sensibilizzare la popolazione sulla crisi climatica, stamane 24 maggio la spiaggia di Termoli è affollata di studenti. Sul litorale nord centinaia di ragazzi non hanno perso l’occasione per un tuffo, una passeggiata, una partita di beach volley. Mentre i titolari dei lidi sono impegnati a sistemare i primi ombrelloni.

Merito di qualche giorno di caldo primaverile, in forte ritardo rispetto alle attese e alle abitudini degli ultimi anni. Oggi il clima è prettamente di tarda primavera che annuncia l’estate. Fa caldo, c’è un bel sole e tutti i ragazzi che non sono andati a scuola per la manifestazione ‘Global Strike for Future 2‘ ne hanno approfittato per scendere in spiaggia.

Immancabili selfie in riva al mare, passeggiate e persino nuotate nonostante l’acqua sia gelida. Tutto intorno fervono i preparativi per la stagione balneare e si iniziano a vedere le prime file di ombrelloni.

Peccato solo che non durerà, perché le previsioni meteo annunciano un peggioramento a partire da stasera e ancor di più domani, sabato 25 maggio. Potrebbe addirittura tornare la pioggia, con un sensibile abbassamento delle temperature. Fortunato quindi, chi ha approfittato di una mattinata così bella.