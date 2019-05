Finale nazionale degli studenteschi Duathlon a Porto Sant’Elpidio, in gara 30 scuole molisane

Il duathlon è uno sport individuale che consiste nella somma di una frazione iniziale di corsa, seguita da una frazione di ciclismo, e si conclude con un’ulteriore frazione di corsa.

Circa 500 gli studenti in rappresentanza di 171 Istituti Scolastici provenienti da tutta Italia.

Oltre 30 dalle scuole molisane e di questi alcuni di Termoli i presenti all’appuntamento di oggi e domani a Porto Sant’Elpidio per le gare nazionali di Duathlon. 18 le Regioni rappresentate, per un’attività che da febbraio ad aprile ha coinvolto in tutto il territorio nazionale circa 5mila studenti tra Fasi Provinciali e Finali Regionali.

Programma

Giovedì 30 maggio

14.00 Arrivi Delegazioni Studenteschi

17.00 Sfilata delle Delegazioni Studenteschi

18.30 Briefing Tecnico agli Insegnanti dei Campionati Studenteschi – Campo Gara

Venerdì 31 maggio – Studenteschi duathlon finale nazionale e challenge 2x Il Molise in gara

07:45 Check partecipanti al Desk Decathlon ed apertura Zona Cambio

08:45 Start Staffette Ragazzi

09:15 Start Staffette Cadetti

09:45 Start Staffette Allievi

10:15 Start Staffette Junior

10.20 Apertura Zona Cambio dedicata Challange 2x (gara a staffetta dimostrativa svolta da tesserati fitri)

10.50 Start Staffette 2x

12.30 Start Ra F

12.40 Start Ra M

13.00 Start Ca F

13.10 Start Ca M

13.20 Start Al F

13.30 Start Al M

13.50 Start Ju F

14.00 Start Ju M

13.40 Pasta Party

14.30 Premiazioni Manifestazione Nazionale Studenteschi Duathlon

15.00 Rientro Delegazioni Regionali