Si sta lavorando a un ritmo più che spedito lungo il tracciato che domani, 3 maggio, ospiterà la corsa dei carri di Ururi. Il voto positivo della commissione rispetto alle norme di sicurezza imposte dal Safety & Security, a tutela sia degli uomini che degli animali, non è scontato, ma sotto il coordinamento dell’Amministrazione si sta preparando al meglio il percorso che, come già accaduto nella Carrese di San Martino in Pensilis del 30 aprile, prevede una barriera di protezione con reti metalliche e balle di fieno. In questo caso fino all’altezza del cimitero e in tutte le aree dove il pubblico dovrà sostare necessariamente durante la manifestazione, presidiate dagli Steward e dai volontari steward.

Gli spettatori infatti non potranno posizionarsi dove vogliono, ma dovranno rispettare le indicazioni dell’ordinanza sostando tra Piazza Municipio, Piazza Monsignor Tria, nelle aree riservate al pubblico della Provinciale 167, dove appunto partirà la corsa dei carri e in una serie di strade e punti specifici messi nero su bianco, interessati da un lavoro straordinario di protezione.

Oggi si sta lavorando al Piano di sicurezza e tutto dovrà essere pronto entro le ore 17, quando è prevista la riunione della commissione che, come già accaduto per San Martino, dovrà pronunciarsi in merito al rispetto delle regole che possano garantire la sicurezza degli spettatori. Che certamente saranno numerosi, visto anche l’entusiasmo per quella che è stata ribattezzata la rinascita della tradizione dopo lo stop dello scorso anno e tanti problemi che hanno segnato le ultime edizioni.

La commissione tecnica, prima di esprimere un parere (che come da regolamento degli Unione Comuni Basso Biferno potrà aprire alla corsa a maggioranza e non necessariamente all’unanimità), effettuerà un sopralluogo lungo tutto il tracciato della Carrese in previsione domani pomeriggio. Il vincitore della corsa, che partirà da Bosco Pontoni arrivando fino al traguardo di via Commerciale, si aggiudicherà l’onore di portare in processione il sacro Legno della Croce.