Evade dalla comunità ma rientra dopo qualche ora: 33enne denunciato

Nel corso dei controlli effettuati su soggetti sottoposti a misure restrittive ed alternative alla detenzione, i Carabinieri della Stazione di Montenero di Bisaccia hanno denunciato un giovane classe 1986, ritenuto responsabile del reato di evasione.

L’uomo è detenuto all’interno di una comunità, dove sta scontando una pena emessa a seguito di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria di Santa Maria Capua Vetere.

Al momento del controllo dei carabinieri però, non è stato trovato sul posto, ma solo dopo diverse ore è rientrato in comunità, senza mostrare alcuna autorizzazione e senza essere in grado di fornire una giustificazione.