Europee, un seggio per consentire il voto dei cittadini rumeni

Anche i cittadini rumeni residenti in provincia di Campobasso potranno scegliere il loro rappresentante all’interno del Parlamento europeo e recarsi alle urne domenica 26 maggio.

“Il Comune di Campobasso, su richiesta dell’Ambasciata di Romania, ha allestito un locale per accogliere i cittadini rumeni residenti nella provincia, al fine di raccogliere i voti da loro espressi per i candidati rumeni al Consiglio d’Europa”, si legge in una nota.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il dottor Lombardi della Prefettura di Campobasso (0874 406493).