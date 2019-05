Tempo in avvio di settimana che si prevede ancora instabile e a tratti piovoso a causa fresche correnti da Ovest che insisteranno sulla Penisola almeno fino a mercoledì. Temperature sempre al di sotto della media

A cura di www.meteoinmolise.com

TEMPO ITALIA, Evoluzione – La circolazione generale su scala europea vede ancora un anticiclone delle Azzorre troppo defilato a ovest a inizio settimana, più incline a mantenere la sua posizione sulla Penisola Iberica e sul Mediterraneo occidentale piuttosto che sull’Italia, tuttavia il flusso perturbato atlantico attraverserà una fase di stanca e l’anticiclone ne approfitterà per allungarsi anche verso le nostre regioni, ciò avverrà intorno a metà settimana. Sul finire della settimana invece è probabile l’arrivo di una nuova saccatura, già a partire da venerdì.

Meteo in Italia lunedì: è attesa una nuova perturbazione sull’Italia con instabilità più accentuata sulle regioni di Nordest e i versanti tirrenici centro meridionali. Qui avremo piogge e rovesci, anche temporaleschi soprattutto nelle ore centrali. Resteranno più riparati il Nordovest, il medio versante Adriatico e l’Estremo Sud, qui i fenomeni saranno più sporadici. Temperature in diminuzione, venti tesi di libeccio con mari molto mossi.

Meteo in Italia martedì: l’area di saccatura tende a spostarsi verso est favorendo un miglioramento del tempo a partire da ovest. Il tempo sarà generalmente più stabile sull’Italia anche se avremo ancora tempo più instabile sul Nordest e l’entroterra tirrenico. Qui saranno possibili dei piovaschi seppur di breve durata. Temperature in generale aumento. Venti ancora a tratti tesi sud-occidentali con mari mossi

Previsioni in avvio di settimana in Molise in dettaglio

Lunedì: durante la mattinata cielo da parzialmente nuvoloso a molto nuvoloso con rovesci di pioggia sparsi più frequenti sui settori occidentali. Situazione meteorologica che non muta anche al pomeriggio. Miglioramento più marcato in serata sulla provincia di Campobasso. Temperature sotto la media del periodo: più fresco sui settori occidentali, massime sotto i 15 gradi ovunque tranne che sulla costa dove si toccheranno i 20 gradi. Venti in generale da libeccio.

Martedì: in mattinata cielo da parzialmente nuvoloso a molto nuvoloso con rovesci di pioggia sparsi più frequenti tra Provincia di Isernia e Matese. Tendenza al miglioramento generale sulla regione dal pomeriggio. Ad ogni modo tempo migliore sui Frentani, Basso Molise, costa. Temperature in aumento, massime a Campobasso 18-19 gradi, 17-18 a Isernia, 20-21 a Termoli.

Mercoledì: generalmente tempo poco nuvoloso al mattino, al pomeriggio parzialmente nuvoloso sull’intero territorio regionale. Cielo sereno in serata. Temperature stazionarie. Venti deboli in generale da libeccio.