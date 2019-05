Proseguono a ritmo spedito i lavori di realizzazione dello stabile in via Elba, in contrada Mucchietti a Termoli, che diventerà sede di diverse associazioni locali. Il vecchio rudere ormai non c’è più e si sta procedendo alla realizzazione dello stabile di due piani che conterrà un auditorium da circa 150 posti e, appunto, sedi per varie associazioni termolesi.

Ed è proprio al fine di presentare il progetto a tutte le associazioni che il Comune di Termoli ha fissato un incontro nella sala consiliare martedì 14 maggio alle ore 17.

Sempre dal Comune precisano che “dati gli spazi esigui della Sala consiliare il Comune invita le associazioni a partecipare tramite il loro presidente o un solo rappresentante”.