E’ morto don Giovanni Diodati: lutto in città, “perdita immensa”

Se ne è andato nella riservatezza che gli era propria, nel silenzio cui spesso invitava tutti i fedeli per riconciliarsi prima di tutto con se stessi e poi con Dio, se n’è andato tenendo lontano da chi amava la sofferenza che combatteva da qualche mese così come spesso aveva pregato per allontanare quella stessa sofferenza dai cuori disperati.

Il cuore di Don Giovanni Diodati, parroco della chiesa di San Paolo, cappellano della polizia di Stato in pensione da poco, ha smesso di battere. Aveva 70 anni.

Il male contro cui ha combattuto con quella tenacia che egli stesso era solito alimentare nei malati a cui faceva visita, l’ha sopraffatto. E si è “affidato al volere del Padre” come era solito ripetere.

Alle 21.30 di questa sera (5 maggio), all’hospice di Larino dove era ricoverato da circa un mese, ha emesso il suo ultimo respiro. E la notizia si è presto diffusa ovunque. In parrocchia, nelle comunità diocesane, nei gruppi di preghiera, nelle case di riposo dove diceva messa, nei gruppi giovanili, in curia… Don Giovanni era il cuore di Campobasso.

Domani alle 13 la salma sarà trasportata proprio nella sua chiesa per la camera ardente. Alle 17 invece si celebreranno i funerali nella chiesa di San Paolo, quella che lui ha guidato prima di essere travolto dal ‘mostro’.

Campobassano doc (era nato in via Fede), aveva studiato da geometra e per un periodo era stato impiegato alla Soprintendenza. Poi la chiamata di Cristo, rispetto alla quale non ha battuto ciglio. Un amore verso il Vangelo grande e travolgente che lo ha portato a studiare da prete fino all’assegnazione di quella che è poi stata la “sua” parrocchia: San Paolo. Per la quale si è prodigato come pochi. Ha riportato i giovani in chiesa.

E poi l’attenzione ai bambini che erano la sua gioia, le attività pomeridiane, i campus estivi. Il cuore che tutti i giorni lo guidava in casa degli anziani perché partecipassero alla Comunione, in quelle dei malati perché pregassero con lui per trovare sollievo alla sofferenza, in quelle dei poveri perché avessero sempre cibo di cui sfamarsi.

Don Giovanni Diodati era il prete della strada. Colui che non disdegnava il passo moderno ma che in quest’ultimo coglieva le sfumature utili a nutrire l’anima e lo spirito che “va accudito, con dolcezza, con il silenzio, con la meditazione – era solito ripetere – perché dove c’è chiasso è solito nascondersi il Male. Quel Male che non ama che noi ci ascoltiamo perché è cosciente che ogni essere umano se si ferma un istante per dare retta al proprio cuore potrebbe metterlo ko”.

Era un predicatore della vita. Era un istigatore della preghiera profonda: “Basta un ‘grazie’ – diceva – basta un ‘pensiero’, un ‘segno di Croce’ che è un saluto a colui che più ci ama come il ‘buongiorno’ che diciamo al mattino a chi incontriamo per strada”.

Bisognosi, giovani, malati, coppie divorziate in don Giovanni hanno trovato sempre la parola adatta a restituire loro un cammino di fiducia e speranza. Mai una condanna. Mai un giudizio.

La Chiesa perde un parroco, don Giovanni Diodati. La comunità di Campobasso perde un grande amico, un fratello, un padre.