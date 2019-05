Dune spianate e nidi di fratino distrutti: “Non è successo a Petacciato”

Il Comune di Petacciato ha smentito che sul proprio territorio siano stati spianati tratti di arenile portando alla distruzione di nidi di fratino, come riportato ieri da primonumero.it.

La notizia era stata segnalata dall’associazione Ambiente Basso Molise che aveva vagamente riferito di episodi avvenuti sulla costa molisana, inviando tuttavia alle redazioni più foto, una delle quali riportava la dicitura Petacciato.

“Sulla nostra spiaggia non c’è stato niente di tutto questo” ha fatto sapere il sindaco Roberto Di Pardo che ha avuto anche un colloquio col presidente di Abm, Luigi Lucchese. “Inoltre ci tengo a dire che per il prossimo 9 maggio abbiamo convocato un ornitologo e un biologo al fine di concordare degli interventi sulla spiaggia che vadano a tutelare l’ambiente marino e le specie faunistiche come il fratino”.