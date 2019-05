Discarica abusiva in area paesaggistica: imprenditore edile nei guai

È stato beccato durante un controllo ambientale da parte dei Carabinieri del nucleo operativo ecologico, impegnati nel monitoraggio e nel controllo sul rispetto delle regole per lo smaltimento dei rifiuti.

L’amministratore unico di una impresa edile che opera in aria matesina denunciato all’autorità giudiziaria per violazioni di natura ambientale e inquinamento. I carabinieri infatti, all’interno di una cava per estrazione di materiale calcareo, hanno scoperto una grande discarica abusiva.

800 metri cubi di rifiuti speciali in gran parte costituiti da terre e rocce di scavo. In pratica materiale di risulta che non era stato smaltito correttamente e per il quale non erano stati pagati gli oneri di smaltimento, lasciato al centro di un’area sottoposta sia a vincolo paesaggistico che ambientale.

L’operazione dei Carabinieri del Noe rientra in un controllo più ampio che vede nel mirino proprio le imprese edili del territorio molisano, che spesso nella fase finale dello smaltimento dei rifiuti violano le norme di riferimento, incappando in veri e propri reati ambientali.