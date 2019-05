Disastro acqua: strade come torrenti, fango e tombini saltati – VIDEO

Le previsioni non hanno fatto cilecca. E anzi, la situazione di questa mattina, 27 maggio 2019, è peggiore delle aspettative sul fronte meteorologico. Situazione critica a Guglionesi, dove intorno all’ora di pranzo la pioggia si è trasformata in un acquazzone violento, che ha causato allagamenti sia sulle strade che in alcuni garage e scantinati.

Disagi alla viabilità e pericoli oggettivi per via del fango e dei detriti che si sono spostati, sotto la forza d’urto dell’acqua, sull’asfalto, rendendo complicata la circolazione stradale. In modo particolare in via Bari e sulla strada che funge da bretella fino alla Bifernina si sono registrati numerosi disagi, e anche alcune richieste di soccorso, tra le 13 e le 13 e 30. Ecco il video che mostra come si presentano le strade, dove sono saltati anche diversi tombini.