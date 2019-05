Diciannovesimo trofeo Avis, per la corsa podistica strade chiuse in centro

Si terrà domenica 12 maggio, a Campobasso, il diciannovesimo “trofeo Avis”.

Una manifestazione che prevede un grande numero di iscritti e che pertanto va regolamentata secondo le direttive del Ministero dell’interno.

Per questo il Comune di Campobasso in occasione dell’evento podistico ha emanato un’ordinanza di chiusura che riguarda alcune strade del capoluogo di regione.

Domenica 12 maggio a partire dalle 7:00 sarà quindi vietata la circolazione e la sosta: lungo Corso Vittorio nel tratto da via Palumbo a via Pietrunto.

A seguire: piazza Pepe dalla zona taxi a via Palumbo; Piazza Cesare Battisti, via Mazzini da Piazza Battisti a via Umberto e tutta via Umberto; Piazza Cuoco, via Veneto, Corso Bucci (dal tratto che inizia in piazza Pepe fino a Piazza d’Ovidio); Piazza d’Ovidio, Piazza Vittorio Emanuele (da piazza d’Ovidio a via Nobile), Viale Elena fino a via Scatolone (con la chiusura parziale del tragitto compreso tra l’incrocio di via Gazzani e via Scatolone), l’intera via Scatolone e infine Piazza della Vittoria.