Dentista a Bologna? Tecniche mini-invasive del dott. Maurizio Cirulli

I fastidi dentali sono un problema molto diffuso. In questi casi è importante scegliere con attenzione un bravo dentista a Bologna, o in qualsiasi altra città.

Attraverso l’uso di tecniche sofisticate e grazie alla sua lunga esperienza di clinico, il dott. Maurizio Cirulli, esperto odontoiatra a Bologna, si è affermato come uno dei punti di riferimento per i pazienti che devono sottoporsi a implantologia a Bologna. In aggiunta, l’impiego di protocolli avanzati per risolvere il problema dei denti storti o irregolari ha fatto degli Studi Cirulli un centro all’avanguardia di ortodonzia a Bologna.

Tra tutti i problemi dentali, la perdita dei denti è probabilmente quello che causa i disagi più grandi. Da oltre 30 anni sono in uso tecniche di implantologia dentale che consentono di abbandonare la dentiera e di ricostruire denti fissi. Difatti, l’implantologia consente di riavere denti fissi grazie all’inserimento nell’osso di minuscole radici artificiali, note come “impianti dentali”.

L’implantologia è una procedura odontoiatrica che necessita di una notevole esperienza e di attrezzature all’avanguardia per essere eseguita in maniera ottimale. Pertanto, in un centro specializzato è possibile sottoporsi al trattamento di implantologia seguendo avanzate tecniche mini-invasive. Nel caso dell’implantologia a Bologna, il dott. Cirulli segue uno speciale approccio noto come “Soft Implantology”, vale a dire implantologia dolce. La Soft Implantology è un complesso sistema di tecniche e protocolli di intervento che, laddove possibile, consente di innestare gli impianti dentali nell’osso senza ricorre al bisturi e senza eseguire punti di sutura. Per le sue peculiarità, questa speciale procedura permette di ridurre al minimo l’impatto chirurgico sul paziente e di accelerare notevolmente i tempi di guarigione.

La perdita dei denti è soltanto una delle tante problematiche che possono riguardare i denti. Una condizione altrettanto diffusa, sia in età infantile che in età adolescenziale e adulta, è la malocclusione dentale. Si tratta dello scorretto allineamento delle due arcate dentarie che generalmente causa uno scivolamento della mandibola. In caso di malocclusione le ripercussioni non sono solo estetiche o posturali, ma anche funzionali; pertanto, è molto importante correggere la malocclusione dentale ricorrendo all’ortodonzia e a un bravo dentista. Bologna ha tra i suoi centri di ortodonzia qualificata lo studio del dott. Cirulli.

Grazie alle nuove tecniche di ortodonzia, oggi sono percorribili procedure all’avanguardia che permettono di correggere i problemi di malocclusione evitando i vecchi apparecchi fissi, spesso motivo di imbarazzo e disagio. L’equipe di odontoiatri che si occupa di ortodonzia nello studio del dott. Cirulli conduce terapie e trattamenti di ultima generazione come l’ortodonzia invisibile. L’ortodonzia invisibile, conosciuta anche come “ortodonzia trasparente”, rimpiazza quando possibile il vecchio apparecchio fisso con la mascherina in resina “Invisalign”. Si tratta di uno speciale apparecchio progettato su misura che una volta fatto aderire ai denti risulta quasi del tutto invisibile. Oltre alla trasparenza, uno dei vantaggi principali di questa apparecchiatura è la sua rimovibilità, dal momento che deve essere rimosso durante i pasti o quando ci si lava i denti.

L’utilizzo di tecniche di ultima generazione e l’affidabilità di un odontoiatra esperto sono i due aspetti principali da tenere presenti quando si è alla ricerca del giusto dentista. Bologna è una città di eccellenza per la cura della salute e nello specifico dei problemi dentali. Tra i suoi migliori centri, è possibile trovare lo studio specialistico del dott. Cirulli, dentista a Bologna, in viale Oriani n. 4.