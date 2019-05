Dai lavori per l’asfalto allo slalom Battistini: modifiche alla circolazione in città

Ci saranno modifiche alla circolazione stradale nei prossimi giorni, come previsto in alcune ordinanze diramate dal Comune di Campobasso. Si comincia oggi, 9 maggio: dalle ore 18 sarà temporaneamente chiusa al traffico via San Giovanni e largo di Mella per il passaggio della processione in onore della Madonna di Siracusa che interesserà alcune strade del quartiere.

Invece sabato 11 maggio dalle 7 alle 14 circolazione a singhiozzo in alcune strade cittadine interessate dai lavori di manomissione del suolo pubblico per l’allaccio della nuova rete elettrica. Sarà vietata la sosta tra il bivio di San Giovanni e l’incrocio con via Cosma e Damiano, in via Mazzini; sarà vietata la sosta e chiusa al traffico via Insorti d’Ungheria (dall’incrocio di via Crispi all’incrocio di via Mazzini); sosta vietata anche in via Crispi e in via d’Amato, in corrispondenza dell’ingresso al parcheggio auto della biblioteca Albino.

Invece il 14, 15 e 16 maggio prossimi (dalle 8 alle 20) sarà vietata la sosta in via Conte Rosso, in ambo i lati, tra il civico 20 e il civico 24, a causa della presenza di una gru nella piazzale della sede Telecom Italia per i lavori urgenti che saranno eseguiti all’interno dell’edificio.

Infine domenica 19 maggio, dalle 7, in occasione della manifestazione slalom ‘Città di Campobasso – Memorial Battistini’ sarà chiusa al traffico la provinciale Gildonese e la traversa retrostante il ristorante ‘Ritrovo’, Contrada Mascione (nel tratto compreso tra la Fondovalle del Tappino e la Provinciale Gildonese) e in via San Giovanni (tratto compreso tra contrada San Giovanni dei Gelsi e contrada Mascione) per garantire la massima sicurezza.