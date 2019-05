Da Termoli all’Europa, la candidata molisana del Pd Cerroni spinge Sbrocca: “Un esempio”

La vice segretaria nazionale del Partito Democratico Paola De Micheli e la candidata molisana dei dem al Parlamento europeo Caterina Cerroni hanno fatto tappa a Termoli martedì sera 21 maggio per dare un’ulteriore spinta nella corsa per il bis da sindaco del primo cittadino uscente Angelo Sbrocca.

“Conosco la sua amministrazione, è uno degli esempi più importanti fra gli amministratori locali del Molise” ha detto la 27enne di Agnone, in lista per il Pd-Siamo Europei nella circoscrizione Sud. Da parte sua un discorso che parte dal locale per arrivare al globale dell’Ue. “Coi fondi europei si possono fare cose importanti, come cambiare il volto del porto. Ma la vera ossessione deve essere il lavoro, quello di cui questo governo non parla”.

La Cerroni ha parlato di sanità e infrastrutture carenti in Molise, ma anche di agricoltura. “Per problemi come la xylella la risposta deve essere europea”. Infine un passaggio sulla proposta del Partito socialista europeo di “un salario minimo europeo e di una indennità di disoccupazione europea, simile a quello che era il Reddito di inclusione sociale”.

Sbrocca ha confessato: “Se prima di conoscerla l’avrei votata per un fattore territoriale, con queste parole mi ha convinto”. Prima di lui erano intervenuti anche il segretario regionale Vittorino Facciolla e quello di Federazione Basso Molise Oscar Scurti. “Anche quando il Pd non gode di grande salute come adesso, abbiamo candidati onesti e competenti spendibili come Sbrocca e Battista” ha detto Facciolla.

Scurti ha tessuto le lodi di coalizione e lista. “Una vera squadra allargata come chiesto da Zingaretti, e il Pd ha un mix fra esperti e giovani. Abbiamo dato spazio a loro e alle donne”.

“Si amministra bene quando si conoscono le persone e i loro bisogni, come successo in questi cinque anni a Termoli” le parole della deputata Paola De Micheli davanti ai microfoni. “Abbiamo fatto una campagna elettorale molto chiara come valori: comunità, solidarietà, lavoro”.

Sia la De Micheli che altri importanti esponenti del Partito Democratico potrebbero tornare a Termoli in caso di presenza di Sbrocca al ballottaggio.