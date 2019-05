Da ogni parte d’Europa in Molise per il campionato di mountain bike senza cambio

San Giacomo degli Schiavoni si prepara a ospitare il Campionato europeo di Mountain bike monomarcia, o per dirla all’inglese, “Single speed European Championship”, Si tratta di un raduno europeo a cadenza annuale che quest’anno si svolge in Italia e in particolare in Molise, da venerdì 3 a domenica 5 maggio.

L’evento è organizzato ogni anno da uno dei partecipanti, e ogni volta uno di loro viene nominato organizzatore dell’edizione successiva. Stavolta è toccato quindi al termolese Romeo D’Amicis che sta curando l’evento in ogni dettaglio.

San Giacomo sarà ritrovo di appassionati di mountain bike senza cambio, con punto di incontro al Bobby’s bar. Il locale organizzerà infatti due feste, una venerdì sera e l’altra sabato sera, durante le quali il divertimento e la musica la faranno da padrone.

Le attività sportive inizieranno proprio venerdì sera 3 maggio con una pedalata di gruppo in notturna. Quindi sabato pomeriggio dalle 16 la partenza al belvedere del paese della gara non competitiva. I partecipanti infatti daranno il meglio di loro stessi ma senza cercare la vittoria a tutti i costi.

Non verrà stilata alcuna classifica e i premiati verranno estratti a sorte. A ognuno di loro andranno i premi raccolti grazie a sponsor e altri contributi. Alla partenza inoltre ci saranno dei bambini che getteranno coriandoli sui corridori.

La gara verrà caratterizzata inoltre dal fatto che ogni partecipante si travestirà a proprio piacimento e dovrà bere un bicchiere di birra e mangiare un pezzo di ventricina a ogni pit stop. Il regolamento del campionato prevede infatti ovunque l’assaggio di un prodotto tipico. Sabato sera infine cena tutti insieme e poi domenica pedalata lungo i sentieri locali, che saranno scelti all’interno del bosco di San Giacomo.

Sono in tutto circa 50 i partecipanti da diverse zone d’Europa e del mondo: Germania, Francia, Inghilterra, Belgio, Olanda, Israele, Scozia, Spagna e Nuova Zelanda. “Il nostro spirito è prettamente goliardico, un po’ come nella trasmissione ‘Mai dire Banzai’” afferma Romeo D’Amicis. “Inoltre molti dei partecipanti sono in Molise da diversi giorni, hanno prenotato nei B&B, frequenteremo i ristoranti. Insomma cerchiamo di far conoscere il territorio e dare una spinta al turismo fuori stagione”.