Più della campagna elettorale per le Amministrative del 26 maggio, c’è un argomento che sta facendo ‘chiacchierare’ i campobassani: gli ospiti del concerto che chiude il Corpus Domini. Al bar nell’ora dell’aperitivo o durante la ‘stesa’ per il corso, la domanda è quasi d’obbligo in questo periodo: “Chissà chi viene a Campobasso?”. E la curiosità – si sa – è accompagnata dalle preferenze che rispecchiano i personali gusti musicali.

Mentre impazza il ‘totonomi’, in Municipio si sta lavorando per offrire il ‘pacchetto’ in voga da alcuni anni: due concerti, uno per la serata di sabato, l’altro per chiudere i festeggiamenti domenica 23 giugno. Dunque, un artista che possa accontentare i gusti dei più giovani e un altro che possa proporre un repertorio più tradizionale. L’anno scorso, ad esempio, l’accoppiata fu The Kolors-Nina Zilli, con i primi che ottennero un gradimento superiore rispetto all’artista piacentina.

E quest’anno? Il Comune sta ancora ragionando sui nomi da presentare nel cartellone. Per ora l’unica certezza è legata al budget a disposizione: circa 70mila euro. Ecco perchè, ad esempio, è stata scartata l’ipotesi legata alla presenza di due importanti cantautori: Ultimo, secondo al Festival di Sanremo e in vetta alla classifica dei dischi più venduti, e uno dei maestri della scena musicale italiana, Francesco De Gregori, che in realtà a Campobasso già si è esibito qualche anno fa.

Ecco i papabili artisti sul tavolo dell’assessora alla Cultura Lidia de Benedittis e della consigliera Giovanna Viola e sui quali Primonumero vi chiede di esprimere una preferenza partecipando al nostro sondaggio (lo trovate sulla home del nostro sito).

Nella lista, come già riferito in anteprima la settimana scorsa, ci sono cantanti giovani come Briga e Achille Lauro. Il primo, reduce dal Festival di Sanremo esibendosi con Patty Pravo (‘Un po’ come la vita’, il titolo del brano), ha esordito nel talent ‘Amici’ di Maria de Filippi. Il secondo, rapper, ha conquistato il pubblico con ‘Rolls Royce’, la canzone che ha presentato a Sanremo è reduce dal successo al concertone del 1 maggio in piazza San Giovanni a Roma.

E poi: Riccardo Fogli, tornato nei Pooh dopo esserne stato per anni il frontman, e Luca Carboni, cantautore bolognese autore di brani di successo come ‘Farfallina’ o ‘Ci vuole un fisico bestiale’, la rapper Baby K (le ultime due estati ci ha fatto ballare con ‘Roma-Bangkok’ e ‘Da zero a cento’) e la regina del tock italiano Loredana Bertè, quarta a Sanremo con ‘Cosa ti aspetti da me’ e giudice nel talent ‘Amici’.

Infine, anche quest’anno sono tornate in auge tre cantautrici da anni corteggiate: Arisa (a Sanremo con ‘Mi sento bene’), Paola Turci (anche lei a Sanremo con ‘L’ultimo ostacolo’) e infine Noemi, artista di brani di successo come ‘Vuoto a perdere’, ‘Sono solo parole’ e ‘L’amore si odia’.