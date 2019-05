Sono vere e proprie ‘copie d’autore’ quelle create dai ragazzi dell’IC ‘Cuoco’ del plesso di Montecilfone. Nella mattinata di oggi, 3 maggio, nei locali della ludoteca comunale di Montecilfone si è tenuta l’inaugurazione della mostra pittorica intitolata “Alla scoperta dell’arte”. All’interno sono esposte 26 opere pittoriche su tela e altrettante opere su cartoncino eseguite con varie tecniche pittoriche e grafiche.

Dal Romanticismo all’Impressionismo, spaziando per l’espressionismo e la Pop Art, fino ad arrivare all’arte contemporanea, i giovani artisti – alunni della classe III della scuola secondaria di primo grado – hanno eseguito su tela capolavori del XIX, XX e XXI secolo. La professoressa Maria Greco, docente di arte dell’istituto e coordinatrice dell’iniziativa, ha affermato che “l’inedita capacità di mescolare colori ed esperienze ha fatto di questa mostra una felice tappa di crescita degli alunni e dell’intera istituzione scolastica in rapporto al territorio. L’area artistica rappresenta una insostituibile risorsa formativa per realizzare la completa identità dei preadolescenti, sviluppandone qualità creative ed espressive che contribuiscono alla loro formazione estetica”.

All'inaugurazione erano presenti le autorità del paese e della scuola e la dirigente scolastica Giovanna Lattanzi ha espresso viva soddisfazione per quanto organizzato. I genitori dei ragazzi infine hanno organizzato un ricco buffet per concludere al meglio la giornata.

La mostra sarà aperta al pubblico fino a domenica 5 maggio dalle ore 17 fino alle 19,30 nella ludoteca in piazza Skanderberg.