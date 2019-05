Si è conclusa venerdì la finale nazionale di Cooking Quiz 2019, cui ha preso parte anche l’Istituto Alberghiero ‘Federico di Svevia’ di Termoli, ottenendo buoni risultati.

Dopo un cooking tour che ha raggiunto le principali località italiane e coinvolto ben 42 Istituti Alberghieri, gli studenti finalisti si sono dati appuntamento a Senigallia per una tre giorni all’insegna della cultura, di eventi formativi e anche di divertimento.

I ragazzi hanno potuto immergersi, olre che nelle bellezze paesaggistiche della zona, nelle eccellenze eno-gastronomiche dei territori marchigiani: un viaggio tra cantine, tenute e oleifici che hanno ospitato i ragazzi con grande disponibilità, realizzando piccole degustazioni dei propri prodotti.

Il notissimo Chef Davide Oldani, padre dell’ormai celebre “Cucina POP”, Mariella Organi, Maître del ristorante “La Madonnina del Pescatore” e membro del Comitato Scientifico di ALMA e lo Chef Matteo Berti, Direttore Didattico di ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, sono stati i protagonisti dell’evento serale al Teatro “La Fenice” di Senigallia: un incontro-confronto tra gli illustri ospiti con le loro esperienze significative e gli studenti con la loro curiosità e fame di conoscenza.

La giornata conclusiva della Finale è stata interamente dedicata alla sfida vera e propria: la gara per decretare i Campioni d’Italia degli indirizzi Cucina e Sala. Una sana competizione, mixata all’entusiasmo dei ragazzi, ha fatto da cornice a una mattinata spettacolare. La classe 4^ASB dell’Istituto “Chino Chini” di Borgo San Lorenzo (FI) si è guadagnata la vittoria per l’indirizzo Sala, mentre i campioni per l’indirizzo Cucina sono gli studenti della 4^CUC dell’Istituto “Sonzogni” di Nembro (BG). I due istituti vincitori si sono aggiudicati l’ambito premio: una giornata di alta formazione che si terrà in ALMA a maggio 2020. Il 2^ posto per l’indirizzo Cucina è andato all’Istituto “M. Lecce” di San Giovanni Rotondo (FG), mentre per l’indirizzo Sala all’Istituto “Panzini” di Senigallia. Medaglia di bronzo per “Sala” all’Istituto “Lotti” di Massa Marittima (GR) e all’Alberghiero “Olivetti” di Monza per l’indirizzo Cucina. Non hanno vinto ma si sono ‘difesi bene’ gli studenti dell’istituto termolese.

Un grandissimo successo dunque la terza edizione del Cooking Quiz, progetto ideato da EDIZIONI PLAN e Peaktime Marketing & Comunicazione, grazie alla preziosa collaborazione di ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dei suoi Chef docenti che hanno curato la parte didattica del progetto.