Un’altra importante medaglia si aggiunge alla collezione dell’Istituto Alberghiero ‘Federico II di Svevia’ di Termoli: le classi della scuola superiore hanno superato brillantemente tutte le fasi del progetto ‘Cooking Quiz’, aggiudicandosi la finalissima nazionale che si sta svolgendo a Senigallia in queste ore.

‘Cooking Quiz’ è il progetto didattico riservato agli studenti degli Istituti Alberghieri d’Italia e promosso da Plan Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli Istituti Alberghieri, da Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da Peaktime che da anni sviluppa format didattici per le scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli studenti di ogni ordine e grado. L’obiettivo del progetto 3.0 è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative con l’utilizzo strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native digitali.

È un quiz, come quelli proposti in tv, che si svolgono tramite l’utilizzo di Ipad, usato per selezionare le risposte, mescolato a suspense e prontezza nel risolvere le domande, restando nei tempi. Grazie al gioco, infatti, gli studenti riescono ad apprendere, in modo innovativo ed interattivo, concetti e nozioni impartiti dagli chef docenti di Alma che avranno un riscontro immediato su quanto appreso dai ragazzi.

Dopo un road show che ha toccato le principali località italiane, coinvolgendo 45 Istituti Alberghieri e oltre 12mila studenti, l’edizione 2019 è arrivata alle battute finale con la finalissima di Senigallia prevista nei giorni 8, 9 e 10 maggio. A sfidarsi per il titolo nazionale saranno gli studenti delle classi IV, tra sezione Cucina e sezione Sala. La tre giorni marchigiana sarà costellata di momenti formativi e culturali, alternati al divertimento.

Dopo la giornata di ieri, dedicata ai tour scolastici alla scoperta delle bellezze della città, con la Rotonda, l’Area Archeologica, la Rocca Roveresca, il Foro Annonari, i ragazzi sono impegnati in un tour enogastronomico alla scoperta di cantine, oleifici, molini e aziende agricole. Alle 21, invece, saranno ospiti del teatro ‘La Fenice’ dove scenderanno in campo personalità importanti e di riferimento per il mondo della ristorazione italiana: Mariella Organi Maître del Ristorante ‘La Madonnina del Pescatore’ e membro del Comitato Scientifico Comitato Scientifico nonché responsabile della sezione Sala, Bar & Sommellerie di Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana; Chef Davide Oldani, star della cucina internazionale e ideatore della ‘Cucina POP’ basata principalmente sulla semplicità e su ingredienti primari. Nel 2003 ha aperto a Cornaredo, in provincia di Milano, il paese d’origine della sua famiglia, un ristorante chiamato D’O, che ha l’onore di ricevere una stella Michelin oltre a numerosi e prestigiosi altri riconoscimenti. Inoltre sarà presente lo Chef Matteo Berti, Direttore Didattico di Alma, punto di riferimento per tutto il corpo docente e per gli studenti della prestigiosa Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Colorno.

Il gran finale ci sarà domani quando il teatro ospiterà la sfida degli studenti in lizza per il titolo di ‘Campione Nazionale Cooking Quiz 2019’. Ad aprire la giornata i saluti delle autorità con il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi, il Dirigente Area Cultura Comunicazione e Turismo del Comune di Senigallia Paolo Mirti, Michele Casali Ceo di Edizioni Plan, il Direttore Generale di Alma Andrea Sinigaglia e l’Assessore al Turismo delle Marche Moreno Pieroni i rappresentanti di Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal, Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Fabbri, Granarolo, Mutti, Oleificio Zucchi, Orogel, Piazza, Qui da Noi Cooperative Agricole, Ricrea Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio e Unicam, sponsor del concorso oltre naturalmente ai sostenitori della finalissima Cooperlat, Food Brand Marche e IMT Marche.

Seguirà la sfida vera e propria tra gli studenti di Cucina e di Sala: per entrambe le sezioni, verranno proclamate tre scuole vincitrici. In palio c’è la possibilità di affrontare un percorso di alta formazione presso Alma della durata di un giorno. Tutti gli eventi saranno condotti dal poliedrico Alvin Crescini, ideatore del format e conduttore della trasmissione televisiva Cooking Quiz che ha fatto registrare ascolti record nelle principali reti televisive regionali con oltre 700mila telespettatori giornalieri.