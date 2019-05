Il ‘Pilla’ dice No alla ludopatia e lo fa partecipando ad un progetto – su scala nazionale – innovativo nei metodi.

Sabato 25 maggio, dalle 9 alle 12,30, all’Istituto d’Istruzione Superiore Secondario ‘Leopoldo Pilla’ di Campobasso, gli studenti della 1^ ITCAT e 1^B IPSASR saranno protagonisti di un’attività di comunicazione e di un evento divulgativo per il contrasto alla ludopatia.

Il Pilla è, infatti, tra le 23 scuole che, a livello nazionale, hanno partecipato al progetto ‘Punta in Alto’ promosso dall’associazione ‘Insieme verso Nuovi Orizzonti’ e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nel corso della giornata scolastica, gli allievi saranno impegnati a trasmettere ai compagni delle altre classi quanto appreso nel percorso che li ha visti protagonisti, ma soprattutto resi consapevoli del fenomeno della ludopatia.

“Contrasto alle dipendenze, incontri, laboratori, formazione e utilizzo responsabile dei new media gli aspetti che i ragazzi della scuola, ‘docenti’ per un giorno, illustreranno ai loro compagni, ai quali sarà tra l’altro presentato il videogioco antiludopatia da loro realizzato”, spiegano con vivo entusiasmo dalla scuola.

L’iniziativa, in programma nell’Istituto di via Veneto a Campobasso, rientra nell’ampio raggio di un progetto che opera attraverso una rete capillare che coinvolge ben 10 Regioni italiane e circa 22mila studenti, con l’obiettivo di attivare processi di comunicazione capaci di intercettare le famiglie in situazioni di disagio e gli attori territoriali che potrebbero contrastare questa patologia.

La ludopatia sembrerebbe, infatti, coinvolgere circa un terzo degli studenti minorenni che frequentano le scuole superiori e dove diviene quanto mai urgente intervenire per rendere i ragazzi consapevoli di quelli che sono i rischi delle dipendenze dal gioco.