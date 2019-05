Confermata l’esclusione della lista: D’Ambrosio non potrà fare il bis da sindaco

Niente da fare per la lista ‘Patto democratico per Santa Croce’ e per l’attuale primo cittadino Donato D’Ambrosio, che non potrà ricandidarsi per un secondo mandato consecutivo. Il suo ricorso al Consiglio di Stato non è stato accolto e la lista resta fuori dalla competizione delle comunali del 26 maggio a Santa Croce di Magliano.

Confermata quindi l’esclusione decisa già dalla sottocommissione elettorale e confermata dai giudici del Tar per la mancanza di un solo timbro di congiunzione fra i fogli della presentazione della lista. Era stata esclusa in precedenza anche l’altra compagine, quella di Antonio Petruccelli.

Sulla scheda elettorale ci sarà quindi solo il simbolo della formazione ‘Per Santa Croce’ col candidato sindaco Alberto Florio, già primo cittadino del paese.

La sua sfida sarà esclusivamente per il raggiungimento del quorum. Infatti per essere valide le elezioni, dovrà recarsi alle urne almeno il 50 per cento più uno degli aventi diritto, compresi i residenti all’estero, altrimenti il Comune verrà commissariato per un anno.