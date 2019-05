Comuni molisani al voto per il sindaco: crolla affluenza a Campomarino, in calo ovunque

Crolla l’affluenza a Campomarino, dove va alle urne il 66,30% della popolazione, a fronte del 72,50 della volta scorsa. Complice anche l’assenza di una lista di centrosinistra, probabilmente, che ha esasperato la scelta dell’astensionismo. Ma il dato dell’affluenza non entusiasma in nessuno dei centri bassomolisani chiamati al rinnovo del sindaco e del consiglio comunale.

E’ buona (ma non eccezionale) a San Martino in Pensilis, Comune che si distingue generalmente per l’elevata partecipazione democratica alle urne. Qui, dove sono corsa Saracino e Di Matteo, l’affluenza è del 68,2%, a fronte del 71 della volta scorsa.

A Casacalenda va al voto il 41,63%, a Colletorto il 53,67, a Montecilfone il 47,5 (la volta scorsa era stato il 49). A Palata il 53,28, a San Giuliano di Puglia il 52,06%. La pioggia sembra la principale causa del calo di elettori.

Qui i dati Comune per Comune.