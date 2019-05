Candidati alla fascia/3

D’Alessandro: la prima donna candidata sindaca, leghista e senza freni: “Battista? Ha fallito. Gravina? Pressapochista”

Pochi giorni al voto e la candidata sindaca del centrodestra per la città di Campobasso, dice la sua sull'ipotetico risultato elettorale e sui suoi antagonisti. Non teme il voto disgiunto perché "i campobassani sono persone troppo intelligenti per commettere un tale errore" ed è certa che "sceglieranno la discontinuità con un passato che ha penalizzato e mortificato il capoluogo"